Sci, gioia Brignone: "Stagione fantastica, sorpresa di me stessa"

"È stato un inverno e una stagione emozionante, ogni fine settimana è stato fantastico e sorprendente. È un onore, un orgoglio, su 24 gare ho ottenuto 10 vittorie con 16 podi totali, 3 uscite e 5 volte fuori dal podio". Così una emozionata Federica Brignone incontrando la stampa all'aeroporto di Malpensa dopo il suo rientro in Italia con la Coppa del Mondo di sci vinta negli Usa. "Tante volte pensavo di non poter fare delle gare del genere, ma l'unica certezza quest'anno era il mio feeling sulla neve e con i miei sci. La cosa bella è che sono riuscita a farlo quasi in tutte le manche - ha aggiunto - e quando ci riuscivo ero quasi sempre davanti. In alcune condizioni di più, altre di meno, ma la cosa sorprendente è stato riuscire sempre a concentrarmi sulle cose giuste pensando al risultato senza perdere la testa su altro". "L'anno scorso era stata una stagione soddisfacente, ma mancava qualcosa visto che mi dicevano 'non hai vinto niente'. Così mi sono preparata ancora meglio, ho fatto tutto alla grande anche se qualche passaggio a vuoto ce l'ho avuto anche io. Nella vita di uno sportivo si può sempre guardare avanti e questa è stata la mia forza", ha detto la campionessa valdostana.