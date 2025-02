Sci freestyle, CdM: vittoria Galli in skicross femminile, Deromedis torna leader

Jole Galli trionfa a Passo San Pellegrino e regala all'Italia il primo successo nello SkiCross femminile, Simone Deromedis è secondo e ritorna in vetta alla generale di Coppa del Mondo! La Val di Fassa, in Trentino, si tinge d'azzurro nella seconda sfida del massimo circuito sulla pista Monzoni, con la livignasca Galli a cogliere il primo successo in carriera in Coppa del Mondo. Si tratta della prima vittoria di un'italiana nello SkiCross. La storica giornata di Galli è nata dopo l'attacco di mal di schiena che le ha impedito di prendere parte alla prima gara fassana. Oggi, con la nebbia ed una leggera nevicata a rendere ancor più complicate le operazioni, la ventinovenne del Centro Sportivo Carabinieri ha raggiunto l'apice della propria carriera, dopo essere salita sul podio in due occasioni, terza nel febbraio 2023 a Reiteralm, seconda lo scorso dicembre a San Candido. Galli fa tutto bene sin dai quarti, chiusi nella scia della svizzera Fanny Smith al pari della successiva semifinale. nel turno decisivo, ecco il numero che consente all'azzurra di tagliare per prima il traguardo davanti alla francese Marielle Berger Sabbatel e alla stessa Smith, con la canadese Abby McEwen a completare il quartetto delle finaliste.