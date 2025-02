Sci freestyle, Cdm: Flora Tabanelli si qualifica per finale Big Air di Aspen

Missione compiuta per Flora Tabanelli che accede alla finale del Big Air nella tappa della Coppa del Mondo di Freeski di Aspen, Stati Uniti. La prima run da 91,00 punti ha permesso all'emiliana di agguantare subito la promozione, in una stagione che sin qui l'ha sempre vista sul podio nella specialità, compreso il successo di Kreischberg di inizio gennaio. Il miglior punteggio è stato siglato dalla francese Tess Ledeux, capace di 95,25 seguita dalla canadese Megan Oldham con 93,75. La sfida decisiva è in programma giovedì 6 febbraio, a partire dalle 18.