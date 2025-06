Giovanni Marco Miotto, Max Von Aufschnaiter e Alessia Ambrosi sono i tre componenti della squadra B di slopestyle freeski convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile di settore Coppa Europa Damiano Miari Fulcis per il raduno che si tiene da mercoledì 25 a venerdì 27 giugno a Scharnitz, in Austria.