Motociclismo offroad, Cerutti rinnova con Aprilia

Aprilia Racing e Jacopo Cerutti annunciano il rinnovo del contratto fino al 2027. Un binomio nato nel 2023 che, in breve tempo, ha raccolto numerosi successi, affermandosi tra i protagonisti della scena off-road internazionale. Dal lancio del progetto “Back to Africa”, la collaborazione tra Aprilia Racing e Cerutti ha portato alla creazione di una squadra vincente nei rally raid, insieme all’Aprilia Tuareg e al Team Aprilia Tuareg Racing, capace di imporsi sia a livello nazionale sia internazionale. Nel 2023, il pilota di Como ha conquistato il titolo di Campione Italiano Motorally, primo importante traguardo di questo binomio. Nel gennaio 2024, Cerutti ha scritto un nuovo capitolo nella storia dei rally raid, conquistando la prima posizione assoluta all'Africa Eco Race, dopo aver mantenuto la leadership per oltre 6000 chilometri. Il pilota di Como ha portato l’Aprilia Tuareg al trionfo nella prima partecipazione a un grande rally africano, dimostrando l'eccezionale competitività di questo binomio anche sui terreni più impegnativi. A questo risultato storico, nel 2024 si sono aggiunti la vittoria all’Hellas Rally Raid in Grecia nella classe M6 e la vittoria nella Baja Aragón, nella categoria riservata alle moto pluricilindriche. Oltre a diventare campione della classe G-1000 del Motorally, facendo la storia nella tappa di Rapino, dove per la prima volta nella storia del campionato una bicilindrica è salita sul gradino più alto della classifica assoluta. Successi che sono continuati anche nel 2025, con la storica vittoria all’Africa Eco Race, celebrata a inizio anno, dove Jacopo Cerutti ha dominato conquistando il suo secondo titolo consecutivo, accompagnata dal trionfo nella classe assoluta e di categoria dell’Hellas Rally Raid.