Abodi: "Al lavoro per efficientamento energetico delle piscine"

"Il Foro Italico sotto Sport e Salute sta vivendo una dimensione quotidiana di pratica sportiva, di vitae comunione che è l'obiettivo che perseguiamo dal punto di vista politico come Governo". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, durante la presentazione del trofeo Settecolli di nuoto. "Nei prossimi mesi vedrete come il nostro lavoro si tradurrà nell'efficientemento delle piscine, perché è un tema di sopravvivenza per il costo dell'energia che cresce - ha aggiunto -. Ma poi teniamo molto alla sicurezza in acqua, che sia in piscina, in mare o in un fiume". Abodi ha poi concluso: "Il lavoro che stiamo svolgendo è quello di fornire una base di opportunità a una base sempre più ampia per fare sport".