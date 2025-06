Coni: "Su ricorso Thermes deciderà Consiglio elettivo con voto palese"

"Avverso la decisione di secondo grado della Commissione Verifica Poteri è stato presentato ricorso al Consiglio Nazionale dal Sig. Ettore Thermes per chiedere l'ammissione della candidatura alla Presidenza del Coni. Ai sensi dell'art. 2 delle Procedure Elettorali del Consiglio Nazionale deliberate in data 17 dicembre 2024, il ricorso sarà esaminato domani dal Consiglio Nazionale Elettivo che deciderà con votazione palese per appello nominale, con esclusione dei voti dei candidati, come primo atto dell'Assemblea". Lo fa sapere il Coni in una nota, alla vigilia dell'assemblea elettiva di domani al Cpo Giulio Onesti di Roma. "Questa mattina si è svolta al Coni una riunione in cui hanno partecipato in presenza (o da remoto) gli attuali otto candidati alla carica di Presidente del Coni. E' stato deciso che i candidati domani avranno la possibilità di esporre il proprio programma per un tempo massimo di 8 minuti. L'ordine degli interventi sarà in ordine alfabetico partendo da una lettera che verrà definita tramite sorteggio da effettuarsi domani mattina alle 9.45 davanti al notaio Vincenzo Papi", prosegue il comunicato. "Il Consiglio Nazionale elettivo - conclude la nota - sarà formato da 81 votanti. Ieri sera, infatti, è pervenuto al Coni il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che nomina l'Avv. Stefano Arcifa, presidente dell'Aero Club d'Italia. Ai sensi dell'art. 35 comma 3 dello Statuto del CONI, il Presidente del Coni eletto, nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto (in questo caso 41 voti) e, nella seconda e nella terza votazione, a maggioranza assoluta dei presenti (sempre 41 se sono presenti tutti). Dalla quarta votazione è eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. Domani a presiedere i lavori assembleari sarà proposta la Vice Presidente del Coni, Claudia Giordani, medaglia d'argento olimpica ai Giochi di Innsbruck 1976. E' la prima volta nella storia che tale compito viene affidato ad una donna".