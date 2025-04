Sci freestyle, assegnati i titoli del World Rookie Tour 2025

L’evento, inserito nel calendario ufficiale FIS, si conferma uno dei principali appuntamenti a livello mondiale per i giovani freeskiers. Il World Rookie Tour è molto più di una gara: è un’esperienza formativa, sportiva e umana che accompagna le nuove generazioni nel loro percorso di crescita, offrendo un’opportunità concreta di confronto internazionale.

“È sempre un onore per il World Rookie Tour tornare a Madonna di Campiglio: un luogo che unisce bellezza naturale, accoglienza e strutture perfette per ospitare un evento di questo livello. Ringraziamo il Trentino per il supporto e per credere nei giovani e nello sport”, ha dichiarato Marco Sampaoli, presidente dell’associazione Black Yeti e co-fondatore di World Rookie Tour.