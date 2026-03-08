Sci di fondo, CdM: Klaebo vince 10 km a Lathi, Barp sesto

A imporsi, ancora una volta, è uno Johannes Klæbo sempre più ingiocabile: 23'22"6 il riscontro del fenomeno norvegese che lascia a 22"1 il connazionale Martin Nyenget e a 33"9 il russo Savelii Korostelev, con i due finnici padroni di casa Aris Ruuskanen e Iivo Niskanen ai piedi del podio. E appena dietro, ecco gli azzurri: Elia Barp con un gap di 46"8 è sesto a soli tredici secondi dal podio, con Pellegrino alle sue spalle (+52"4) e Graz a propria volta sopra le righe col nono posto a 53"9. Per Barp si tratta della seconda presenza stagionale tra i migliori 6 in questo format di gara dopo il quarto posto di Oberhof, a gennaio, quando Pellegrino era stato ottavo.