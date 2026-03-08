Sci di fondo, CdM: Klaebo vince 10 km a Lathi, Barp sesto
Grande prova per gli azzurri che entrano in forza nella top10 della 10 chilometri in tecnica classica che ha completato la tappa di Coppa del Mondo di Lahti, in Finlandia: Elia Barp è sesto, Federico Pellegrino settimo con Davide Graz nono.
A imporsi, ancora una volta, è uno Johannes Klæbo sempre più ingiocabile: 23'22"6 il riscontro del fenomeno norvegese che lascia a 22"1 il connazionale Martin Nyenget e a 33"9 il russo Savelii Korostelev, con i due finnici padroni di casa Aris Ruuskanen e Iivo Niskanen ai piedi del podio. E appena dietro, ecco gli azzurri: Elia Barp con un gap di 46"8 è sesto a soli tredici secondi dal podio, con Pellegrino alle sue spalle (+52"4) e Graz a propria volta sopra le righe col nono posto a 53"9. Per Barp si tratta della seconda presenza stagionale tra i migliori 6 in questo format di gara dopo il quarto posto di Oberhof, a gennaio, quando Pellegrino era stato ottavo.
Il bottino azzurro di giornata si completa con i positivi risultati anche di Martino Carollo, diciottesimo a 1'07"3, e di Simone Daprà che è 22esimo a 1'15"9; più attardato Simone Mocellini, 69esimo. La Coppa del Mondo ora si sposta in Norvegia per la tradizionale sprint in classico di Drammen, giovedì, seguita nel fine settimana dalle 50km di Holmenkollen.