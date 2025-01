Sci di velocità, Simone Origone vince in Finlandia

Il pluricampione valdostano Simone Origone ha vinto a Salla, in Finlandia, la prima tappa della Coppa del Mondo di sci di velocità. Per il quarantacinquenne di Champoluc si tratta del sessantesimo successo in carriera nel massimo circuito. Si è imposto nella discesa decisiva toccando i 159,82 km/h precedendo i due francesi Simon Billy e Bastien Montes, autori rispettivamente di 158,98 e 158,91 km/h. In campo femminile 45/a vittoria in carriera per la verbanese Valentina Greggio, che ha toccato i 156,80 Km/h nel round decisivo. Seconda la francese Clea Martinez (154,75km/h), terza la svedese Cornelia Thun Sandstrom (151,26 km/h).