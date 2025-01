Sci di fondo, Tour de ski: Pellegrino secondo dietro Klaebo nello skiathlon di Fiemme

Magistrale secondo posto per Federico Pellegrino che è secondo nello skiathlon della Val di Fiemme, in Trentino, penultima tappa del Tour de Ski che si concluderà domani con la Final Climb. Solo il fenomeno Johannes Hosfløt Klæbo - sempre più leader assoluto della generale - ha saputo precedere il campione valdostano, sempre nel vivo dell'azione e capace nel finale di prendere la scia del norvegese in vetta alla salita Zorzi per poi tenere sul rettilineo finale al ritorno degli avversari. Vittoria quindi a Klæbo - al quarto successo sulle sei tappe sin qui disputate - con il tempo di 49'29"0 con Pellegrino alle sue spalle staccato di 2"4 e seguito dagli altri due norvegesi Jan Thomas Jenssen (+3"9) e Håvard Moseby (+4"6) e dall'austriaco Mika Vermeulen (+5"1).