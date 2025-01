Sci di fondo, prima giornata a Cogne con trionfo scandinavo

La tre giorni di Coppa del mondo a Cogne ha preso il via con la Team sprint classica che incorona i norvegesi Even Northug ed Erik Valnes e le finlandesi Kerttu Niskannen e Jasmi Joensuu, mentre lascia l'Italia è giù dal podio. Nella finale maschile Federico Pellegrino ed Elia Barp sono ottavi, Michael Hellweger e Simone Mocellini tredicesimi. L'unica coppia qualificata tra le donne - Caterina Ganz e Federica Cassol - ha tagliato il traguardo in undicesima posizione. Partono Elia Barp e Michael Hellweger nella prima frazione della finale maschile, con gruppo compatto. Primo cambio con il gruppo in massa: tocca a Federico Pellegrino e Simone Mocellini. Ogni squadra cerca la propria posizione e si arriva al cambio senza scossoni. Altro giro senza annotazioni per Barp, che si mantiene a 2 secondi dalla Svezia. Un po' più attardato Hellweger a 3″4. nel quarto giro parte lo svizzero Grond, seguito dal francese Jouve e il gruppo si sfilaccia, ma Pellegrino mantiene la quinta posizione a 2″4 dalla testa. Mocellini è 11/o a 3″8. La Francia prende il comando delle operazioni e Barp paga qualcosa e cambia al nono posto con 4″3, Hellweger è a 10″2. Comincia l'ultimo giro, ma l'Italia appare fuori dai giochi per il podio. Sprint finale fra Valnes e Jouve, con il norvegese che la spunta per la vittoria, davanti alla Francia e alla Svezia. L'Italia è ottava con Pellegrino e Barp a 8″10 e 13/a con Hellweger e Mocellini. "Io ho azzardato con il materiale - ha detto Barp - ed ho sbagliato perché rimanevo indietro sui ponti. Ma è un errore mio. Se domani la qualificazione sarà come quella di oggi si potrà fare qualcosa di buono, ma lo vedremo".