Sci di fondo, Mondiali U23: Carollo bronzo nella 10km tl

Martino Carollo è medaglia di bronzo a Schilpario (Bergamo) nella 10km in tecnica libera dei Campionati Mondiali under 23. Gli azzurri continuano ad essere ottimi protagonisti della rassegna bergamasca, con il cuneese Carollo interprete di una gara in crescendo che l'ha portato a salire sul terzo gradino del podio alle saplle dei due norvegesi Mathias Holbæk e Thomas Linnebo Mollestad, rispettivamente medaglia d'oro con il tempo di 26'40"9 e d'argento, separati da 25"1. E nel festival norvegese, trova posto anche Carollo che va a completare il podio per conquistare la terza medalgia italiana in questi Campionati Mondiali con un ritardo di 42"5, lasciandosi alle spalle gli altri due Norge Lars Michael Bjertnæs (+58"8) e Sander Hauvik-Jensen (+1'28"8). Nella top ten di giornata trovano posto anche Giacomo Petrini e Davide Ghio, rispettivamente ottavo a 1'38"4 e nono a 1'41"3, con Andrea Zorzi quindicesimo a 1'59"9. Alle 12:30 prenderà il via la prova femminile, mentre domenica 9 febbraio la rassegna iridata si concluderà con le staffette miste.