Sci di fondo, i norvegesi Nygaard ed Fleten vincono la Marcialonga

Quella del 2025 è la Marcialonga dei successi voluti, desiderati, ambiti, sudati e riscattati: i vincitori della 52/a edizione sono i norvegesi Andreas Nygaard ed Emilie Fleten. Per il primo una vittoria ottenuta dopo oltre 10 anni di tentativi e conquistata dopo aver centrato la fuga giusta in compagnia dei connazionali Amund Hoel e Matthias Rolid e dello svedese Max Novak, sul quale ha vinto nello sprint finale. Miglior italiano Lorenzo Busin (32/o). Al femminile vittoria back-to-back per una mai doma Emilie Fleten: la norvegese è stata vittima di una caduta nel tratto di ritorno fra Soraga e Moena perdendo contatto con la testa della corsa, dove erano scatenate le rivali Anikken Gjerde Alnaes e Silje Oyre Slind, ma si è poi resa protagonista di un grande recupero. All'imbocco della salita finale di Cascata e del Mur de la Stria Fleten ha fatto la differenza imponendo un ritmo che nessuna delle avversarie ha potuto tenere, regalandosi la seconda vittoria consecutiva a Marcialonga davanti a Slind e Alnaes. 15/a piazza per l'unica azzurra in gara, Michaela Patscheider (Team Robinson Trentino). E ora la festa dei quasi 7000 concorrenti odierni continua, i bisonti affolleranno i binari della pista Marcialonga per ancora molte ore.