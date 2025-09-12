Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Sci: Della Mea terza nello slalom di South America Cup

12 Set 2025 - 18:23

Terzo posto di Lara Della Mea nel secondo slalom femminile di Cerro Castor valevole per la South America Cup. La ventiseienne friulana dell'Esercito ha concluso la gara con un distacco di 1"43 dalla vincitrice francese Marion Chevrier che ha totalizzato 1'47"80, mentre al secondo posto si è piazzata la connazionale Doriane Escane a 1"40. Nella gara maschile il transalpino Antoine Azzolin si è imposto in 1'52"32 davanti al finlandese Eduard Hallberg, terzo il tedesco Fabian Himmelsbach. Quinto posto di Tommaso Saccardi, migliore azzurro, a 76 centesimi, seguito da Matteo Bendotti nono, Corrado Barbera dodicesimo, Davide Seppi 16simo, non hanno concluso Matteo Canins, Edoardo Simonelli, Andrea Bertoldini, Stefano Pizzato e Francesco Zucchini. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:23
Sci: Della Mea terza nello slalom di South America Cup
16:21
Atletica, Furlani: "Qui ai Mondiali per dare il massimo, Sinner mi ha ispirato"
15:16
Mondiali di Atletica, La Torre: "Fiducioso sulla competitività di Jacobs"
14:17
Tar conferma aggiudicazione gara per opere Milano-Cortina
13:16
Team Technipes #inEmiliaRomagna: la vittoria di Marco Martini al GP San Luigi è la ciliegina sulla torta