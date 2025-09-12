Sci: Della Mea terza nello slalom di South America Cup

Terzo posto di Lara Della Mea nel secondo slalom femminile di Cerro Castor valevole per la South America Cup. La ventiseienne friulana dell'Esercito ha concluso la gara con un distacco di 1"43 dalla vincitrice francese Marion Chevrier che ha totalizzato 1'47"80, mentre al secondo posto si è piazzata la connazionale Doriane Escane a 1"40. Nella gara maschile il transalpino Antoine Azzolin si è imposto in 1'52"32 davanti al finlandese Eduard Hallberg, terzo il tedesco Fabian Himmelsbach. Quinto posto di Tommaso Saccardi, migliore azzurro, a 76 centesimi, seguito da Matteo Bendotti nono, Corrado Barbera dodicesimo, Davide Seppi 16simo, non hanno concluso Matteo Canins, Edoardo Simonelli, Andrea Bertoldini, Stefano Pizzato e Francesco Zucchini.