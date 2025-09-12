Padel: Euro Cup, i 16 convocati azzurri per Final Eight a Cadice

La main coach delle Nazionali italiane maschile e femminile di Padel, Marcela Ferrari, coadiuvata dagli assistant coach Saverio Palmieri e Filippo Scala, ha diramato la lista delle giocatrici e dei giocatori convocati per le Final Eight della Fip Euro Padel Cup 2025, in programma dal 21 al 25 ottobre a La Línea de la Concepción, in provincia di Cadice (Spagna). Questo l'elenco delle giocatrici e dei giocatori a disposizione della capitana azzurra: Carlotta Casali, Giulia Dal Pozzo, Giorgia Marchetti, Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Martina Parmigiani, Emily Stellato, Giulia Sussarello; Flavio Abbate, Marco Cassetta, Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni, Giulio Graziotti, Simone Iacovino, Alvaro Montiel Caruso, Aris Patiniotis.