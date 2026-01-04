Logo SportMediaset

Sci, Della Mea: "Gara che mi rende felice, ora sempre meglio"

04 Gen 2026 - 14:15

C'è grande entusiasmo nel parterre della Podkoren III al termine dello slalom femminile di Kranjska Gora che saluta il miglior piazzamento in carriera in Coppa del Mondo a Lara Della Mea, sesta, il ritorno tra le migliori dieci di Martina Peterlini, decima, i primi punti in carriera per Giulia Valleriani, 18esima ed il ritorno tra le migliori 30 di Beatrice Sola ed Emilia Mondinelli. "Dopo l'errore di Semmering ci voleva un bel risultato in slalom - il commento di Della Mea -. Sono davvero felice della mia gara, del risultato e di come ho sciato. Forse sul muro ho fatto qualche sbavatura nella seconda manche, ma oggi va bene così. Sono davvero contenta della nostra condizione e di come abbiamo lavorato: ora avanti così per migliorare sempre più". "La prossima gara sarà a Flachau: una gara in notturna che mi piace sempre tanto, ora qualche giorno di allenamento allo Zoncolan. E' bello fare un risultato di squadra così: ci darà una bella carica anche in allenamento. Avanti così". "Non era scontato tornare su questo livello dopo l'infortunio e sono molto contenta", il commento di Peterlini.

