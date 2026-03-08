Sci, Curtoni: "Oggi sono riuscita a trovare quella fiducia e quel click in più"

"Gli ultimi anni sono stati tosti davvero. Sono riuscita a fare quello che volevo e che rincorrevo ormai negli ultimi anni. Ci credevo perché dentro di me sapevo di avercene ancora Però quando non arriva la vittoria e il podio poi inizi a farti delle domande. Gli anni passano, non sono più proprio così giovane. E i dubbi iniziavano ad arrivare. Sono contenta, davvero bello". Così a Raisport Elena Curtoni, vincitrice del SuperG in Val di Fassa. "Alla fine ho bisogno di conferme e di supporto ma sono una che comunque fa le cose da sola. Oggi sono riuscita a trovare quella fiducia e quel click in più. È molto bello essere lì davanti ancora adesso dopo tanti anni perché era da molto che non salivo sul podio. Mi sono vissuta tutta la stagione, cercando di godermi ogni gara e ogni allenamento. Adesso me la godrò tutta, mi riposerò e poi ci saranno le finali"