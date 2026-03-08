Sci, Curtoni: "Oggi sono riuscita a trovare quella fiducia e quel click in più"

08 Mar 2026 - 12:29

"Gli ultimi anni sono stati tosti davvero. Sono riuscita a fare quello che volevo e che rincorrevo ormai negli ultimi anni. Ci credevo perché dentro di me sapevo di avercene ancora Però quando non arriva la vittoria e il podio poi inizi a farti delle domande. Gli anni passano, non sono più proprio così giovane. E i dubbi iniziavano ad arrivare. Sono contenta, davvero bello". Così a Raisport Elena Curtoni, vincitrice del SuperG in Val di Fassa. "Alla fine ho bisogno di conferme e di supporto ma sono una che comunque fa le cose da sola. Oggi sono riuscita a trovare quella fiducia e quel click in più. È molto bello essere lì davanti ancora adesso dopo tanti anni perché era da molto che non salivo sul podio. Mi sono vissuta tutta la stagione, cercando di godermi ogni gara e ogni allenamento. Adesso me la godrò tutta, mi riposerò e poi ci saranno le finali"

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

Pirovano, prima vittoria

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Berrettini lotta e vince

Indian Wells al via

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

SuperG donne ad Andorra

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

Doha, Sinner fuori

Sinner ai quarti a Doha

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

12:31
Sci, Zenere al primo podio: "Sarei stata felice anche per un ottavo posto"
12:29
Sci, Curtoni: "Oggi sono riuscita a trovare quella fiducia e quel click in più"
11:07
Mondiali Jr: sci di fondo, bronzo Italia nella staffetta mista! Oro Norvegia
Alex Vinatzer
10:56
CdM sci, prima manche slalom speciale Kranjsk: in testa Mcgrath, Vinatzer 12°
09:31
Indian Wells, Darderi subito fuori. Alcaraz in scioltezza, Djokovic fatica