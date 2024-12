L'azzurro Tomaso Saccardi in 50.32 è al comando della prima manche dello slalom speciale di coppa Europa di Obereggen. Alle sue spalle il finlandese Jesper Pohjlainen con un distacco di 6 centesimi di secondo e lo svizzero Matthias Item con un ritardo di 7 centesimi. Per l'Italia in 13/a posizione c'è poi Simon Maurberger distaccato di un secondo e 12 centesimi mentre più indietro ci sono Corrado Barbera (+1,32) ed Hannes Zingerle (+2,12). Seconda manche alle ore 13.