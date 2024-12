Sci, Coppa Europa: Kastlunger quarto gigante a Zinal, vince Hachler

L'azzurro Tobias Kastlunger sale di un gradino la classifica e si ferma ai piedi del podio nel secondo gigante della tappa di Coppa Europa di Zinal, in Svizzera, vinto dal padrone di casa Lenz Hächler, già trionfatore del giorno precedente. Per ovviare all'atteso maltempo, la giuria di gara ha deciso di anticpare al pomeriggio di giovedì 5 dicembre la prima frazione, concedendosi così tutto il tempo per gestire le condizioni meteo nella giornata odierna. La seconda manche ha finito per premiare nuovamente Hächler, quarto a metà gara ed infine vincitore con il tempo di 2'10"02 ed un margine di 0"14 e 0"39 sui due francesi Flavio Vitale e Alban Elezi Cannaferina. In quarta piazza, staccato di 0"44 dal vincitore, Kastlunger ha saputo migliorare quanto fatto giovedì quando era stato quinto in gara 1; medesimo piazzamento tra l'altro occupato anche al termine della prima frazione. Per il venticinquenne delle Fiamme Gialle si tratta del miglior risultato personale nel circuito continentale. A seguire, decimo ed undicesimo posto per l'altro altoatesino Simon Maurberger (+0"77) e per il comasco Francesco Zucchini (+0"88), in rimonta di sedici posizioni nella seconda manche; diciassettesima piazza quindi per Davide Seppi (+1"09, in risalita di tredici posizioni), con Simon Talacci diciannovesimo a 1"23. Oltre la trentesima piazza Manuel Ploner, mentre Stefano Pizzato non ha completato la prova.