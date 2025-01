Sci: Coppa Europa, Ghisalberti 13ma dopo prima manche gigante a Puy St. Vincent

Tredicesimo posto per Ilaria Ghisalberti e 15simo per Alessia Guerinoni al termine della prima manche del primo dei due giganti di Coppa Europa della tappa di Puy St. Vincent, in Francia: a metà gara in testa alla classifica c'è l'austriaca Nina Astner che con il tempo di 1'03"28 precede di 0"60 la svizzera Vanessa Kasper e di 0"82 la finlandese Erika Pykalainen. Al via con il pettorale 14, Ghisalberti fa segnare un ritardo di 2"02 da Astner, seguita a breve da Guerinoni che nonostante il 41 ha saputo affacciarsi all'interno delle prime 15 con un gap di 2"12, con Sophie Mathiou 17esima a 2"25, Tatum Bieler 19esima a 2"35, Laura Steinmair 20esima a 2"38.Oltre la ventesima posizione, Elisa Platino ha tagliato il traguardo con un gap di 2"91 seguita da Alice Pazzaglia (+3"33),Ambra Pomarè (+3"43) e Francesca Carolli (3"57) mentre Carole Agnelli non ha completato la prova.