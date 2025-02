Sci: Coppa Europa, Breezy Johnson vince SuperG a Sarentino, quinta De Leonardis

La campionessa mondiale di discesa Breezy Johnson ha firmato il primo dei due superG di Coppa Europa in programma nella tappa di Sarentino, in provincia di Bolzano. La statunitense ha fermato il cronometro sull'1'12"27 precedendo di 34 centesimi di secondo l'austriaca Nadine Fest e di 0"35 la connazionale Isabella Wright. Ottimo quinto posto per Carlotta De Leonardis: la ventunenne emiliana di Sestola ha così siglato il miglior risultato della carriera nel circuito continentale, con un ritardo di 0"43 nei confronti di Johnson, mentre Sara Allemand è decima a 0"79. A seguire, ventesimo tempo per Sara Thaler con un distacco di 1"36, con Camilla Vanni (26esima a 1"67) e Federica Lani (28esima a 1"85) che trovano a loro volta spazio tra le migliori 30 di giornata. Fest sale al comando della classifica di specialità di Coppa Europa con 345 punti superando la veneta Asja Zenere, oggi assente e di conseguenza ferma a 330 punti, e la stessa Allemand, terza a quota 302. Fest continua a guidare la classifica generale con 725 punti davanti alla francese Chevrier (576) e all'altra austriaca Olivier (575), Allemand è sesta con 438 punti.