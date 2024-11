SCI, COMINCIA LA TRASFERTA NORDAMERICANA PER LE POLIVALENTI

Comincia la lunga trasferta nordamericana della squadra femminile delle polivalenti di Coppa del mondo. Un primo gruppo composto da Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi e Nicol Delago è in partenza per il Colorado, con destinazione Denver, per svolgere gli allenamenti a Copper Mountain, consueta sede prescelta per questo periodo. Intorno al 26 novembre verranno raggiunte dal resto delle velociste: Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sara Thaler e Vicky Bernardi. Ricordiamo che il calendario di gare di quel periodo prevede sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre un gigante e uno slalom a Killington, nel Vermont, seguiti sabato 7 e domenica 8 dicembre da due giganti nella località canadese di Mont Tremblant. La chiusura sarà riservata alla discesa e al supergigante di Beaver Creek di sabato 14 e domenica 15 dicembre.