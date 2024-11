SCI: CDM, GIGANTISTI AZZURRI AL LAVORO IN VAL SENALES

Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Simon Talacci saranno al lavoro tra il 13 ed il 15 novembre in Val Senales (Bolzano) per una sessione rivolta al gigante, sotto la guida dei tecnici Peter Fill, Davide Marchetti, Ivan Imberti e Maurizio Urbani. Sempre in Val Senales, tra il 12 ed il 15 novembre, sono attesi anche gli atleti della squadra C, con Fabio Allasina, Emanuel Lamp, Pietro Bisello, Pietro Broglio, Diego Bucciardini, Marco De Zanna, Nicolò Nosenzo e Peter Corbellini. Prende il via invece oggi, 12 novembre, la trasfeta svedese del gruppo maschile di Coppa Europa delle discipline tecniche che si allenerà fino al 17 novembre a Kabdalis. Il direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian ha disposto la convocazione di Edoardo Saracco, Gianlorenzo Di Paolo, Corrado Barbera, Alessandro Pizio, Tommaso Saccardi, Francesco Zucchini, Stefano Pizzato, Davide Seppi ed Andrea Bertoldini. Il primo appuntamento del calendario stagionale di Coppa Europa è previsto a Levi (Finlandia) con due slalom in programma il 23 ed il 24 novembre.