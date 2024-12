Sci: CdM freeski, tappa Big Air a Klagenfurt, convocati quattro azzurri

Flora e Miro Tabarelli, Renè Monteleone e Leonardo Donaggio: è questo il quartetto azzurro che inaugurerà il 2025 della Coppa del Mondo di Freeski a Klagenfurt, Austria, per una tappa a base di Big Air che si aprirà venerdì 3 gennaio con il turno di qualificazione in vista delle finali, in programma il giorno successivo dalle 16.30. La stagione di Coppa del Mondo ha sin qui salutato tre podi per l'Italia, tutti proprio nel Big Air, due firmati da Flora Tabanelli - seconda al debutto di Chur, terza a Pechino - ed uno dal fratello Miro, secondo nella capitale cinese. Il quartetto azzurro raggiungerà Klagenfurt martedì 31 dicembre per effettuare i necessari allenamenti di rifinitura in vista della sfida di inizio anno.