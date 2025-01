Sci, CdM freeski: Flora Tabanelli qualificata finale slopestyle di Laax

Flora Tabanelli si è qualificata per la finale dello SlopeStyle di Coppa del Mondo di Freeski a Laax, in Svizzera. Nel turno preliminare disputato in mattinata, l'emiliana leader della classifica di Coppa del Mondo ha ottenuto l'ottavo punteggio grazie ai 66,39 punti fatti registrare nella seconda run, con la cinese Ailing Eileen Gu (78,20) a guidare la classifica davanti alle svizzere Mathilde Gremaud (75,65) e Sarah Höfflin (70,33). La finale è in programma venerdì 17 novembre a partire dalle 13:15, domani - mercoledì 15 - è invece previsto il turno preliminare maschile che coinvolgerà anche Miro Tabanelli e Renè Monteleone.