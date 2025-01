Sci: Cdm, Frecce Tricolori a Sestriere il 22 febbraio prima del gigante

Sabato 22 febbraio le Frecce Tricolori effettueranno il sorvolo su Sestriere in occasione della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile in programma nel week end 21-22-23 febbraio sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere. È la prima volta che i velivoli MB339PAN del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico 'Frecce Tricolori' dell'Aeronautica Militare sorvolano le montagne olimpiche della Vialattea. Sarà una vera sorpresa per il pubblico presente a Sestriere che, oltre ad ammirare in pista le atlete impegnate nel Gigante valido per l'Audi FIS Ski World Cup, saranno con il naso all'insù per il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il sorvolo sulla Kandahar di Sestriere è programmato per sabato 22 febbraio alle ore 10.30, prima dell'inizio del gigante.