Biathlon, Cdm: Perrot vince mass start Nove Mesto, Giacomel perde vetta classifica

Gara e maglia per Eric Perrot, vincitore della mass start maschile di Nove Mesto nell'ultima gara di Coppa del mondo prima della pausa olimpica. Il talento francese si è imposto senza errori in 36'30"6, approfittando al meglio della giornata storta al poligono di Tommaso Giacomel, che gli cede il pettorale di leader della classifica generale per 37 punti. Perrot chiude la sua fatica precedendo lo statunitense Campbell Wright (un errore) di 9"0, mentre il norvegese Sverre Aspenes festeggia il primo podio in carriera con il terzo posto a 16"2 senza errori. Giacomel fallisce un bersaglio nella serie iniziale, poi ne sbaglia un altro nella seconda serie e addirittura tre nella terza serie, prima di uno zero nella serie conclusiva con il quale recupera qualcosa nel finale, fino all'undicesimo posto. Bene è andato invece Lukas Hofer: il carabiniere di San Lorenzo di Sebato ha chiuso il suo felice fine settimana con una bella prestazione al tiro, che gli permette di arrivare quinto e staccare un biglietto anche per la mass start olimpica.