Lara Colturi in 1.45.47 ha vinto a 20 anni lo slalom speciale di Gurgl. È il suo primo successo in carriera dopo nove podi ed è anche il primo successo dell'Albania, il paese cui gareggia, in coppa del mondo. Il successo le vale anche, con 260 punti, il primato in classifica generale di coppa. Sul podio con lei le svedesi Sara Hector (1.45.74) e Anna Swenn Larsson (1.45.77). Miglior azzurra Lara Della Mea: era terza dopo la prima manche ma ha chiuso 9/a in 1.46.5. Fuori per errori Giulia Valleriani ed Emilia Mondinelli. Domani a Gurgl slalom speciale uomini, l'Italia che punta tutto sull'altoatesino Vinatzer.