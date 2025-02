Sci, Brignone: "Per vincere serve libera perfetta, vantaggio su Gut? Manca ancora tanto"

"Nella prima parte ho fatto veramente bene la prima curva che ti dà tutta la velocità per il piano, quindi quello mi ha permesso di essere di essere veloce fino a metà gara. Fatto bene nella parte a metà e poi qua sotto non mi è venuto e ho perso tutta la velocità. Su una pista così in discesa devo fare la manche perfette se voglio essere davanti. Comunque mi va bene così". Queste a Raisport le parole di Federica Brignone, quinta nella discesa libera di Kvitfjell, in Norvegia. "Oggi la neve era più dura e più bella. Sono le condizioni sicuramente che mi piacciono di più. Il duello con Lara Gut per la Coppa generale? Mancano ancora tante gare, io volevo far bene e difendermi in queste gare. Ne abbiamo ancora due. Voglio pensare già alla gara di domani e cercare di fare bene quello che non mi è venuto oggi nella parte finale che potrebbe essere anche la mia parte", ha aggiunto.