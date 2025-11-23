Logo SportMediaset

Pugilato: Europeo Superleggeri, Casamonica sconfitto

23 Nov 2025 - 10:19

Armando Casamonica non ce l'ha fatta a conquistare il titolo europeo dei pesi superleggeri. Ieri notte sul ring del 'Pabellon de La Casilla' di Bilbao, il pugile romano detto 'La Furia del Quadraro' è stato costretto ad abbandonare al sesto round del match contro lo spagnolo Jon Fernandez a causa di una ferita all'occhio sinistro. Epilogo sfortunato di un match durante il quale Casamonica ha spesso cercato di accorciare la distanza incalzando il rivale con colpi da breve distanza. Ma non è bastato per conquistare la cintura continentale. Ora non gli rimane che sperare in una rivincita.

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:36
Sci alpino, slalom Gurgl: in testa Shiffrin, azzurra Della Mea 11.a
11:27
Golf, mano pesante dello European Tour contro Gugler: stop per 10 tornei
11:19
F1, la nuova classifica del Mondiale: Verstappen (e Piastri) a -24 punti da Norris
10:54
F1, Piastri e Norris squalificati per fondo irregolare a Las Vegas
10:19
Pugilato: Europeo Superleggeri, Casamonica sconfitto