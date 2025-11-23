Pugilato: Europeo Superleggeri, Casamonica sconfitto

Armando Casamonica non ce l'ha fatta a conquistare il titolo europeo dei pesi superleggeri. Ieri notte sul ring del 'Pabellon de La Casilla' di Bilbao, il pugile romano detto 'La Furia del Quadraro' è stato costretto ad abbandonare al sesto round del match contro lo spagnolo Jon Fernandez a causa di una ferita all'occhio sinistro. Epilogo sfortunato di un match durante il quale Casamonica ha spesso cercato di accorciare la distanza incalzando il rivale con colpi da breve distanza. Ma non è bastato per conquistare la cintura continentale. Ora non gli rimane che sperare in una rivincita.