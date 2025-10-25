Logo SportMediaset

Sci alpino, presidente Roda "Momento non facile per nostre squadre, morale non è quello ideale"

25 Ott 2025 - 16:30

"Poteva andare molto meglio con Sofia, in effetti è un momento non facile per le nostre squadre, anche il morale non è quello ideale per affrontare le competizioni comunque dobbiamo stringere i denti e andare avanti e vedere di trovare giornate migliori". Così Flavio Roda, presidente della Fisi, in una intervista su Rai Radio1, durante la trasmissione Sabato Sport. "È una giornata molto difficile se pensiamo che l'Italia al femminile era detentrice della Coppa del Mondo per nazioni; vuol dire che, oltre Federica Brignone, ci sono stati risultati di tutto il settore. Oggi è veramente una giornata amara, difficile ma è anche il momento che stiamo attraversando, questi infortuni che abbiamo avuto, anche il morale è leggermente minato. Però io direi che dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di fare del nostro meglio, ma sicuramente non è semplice", ha aggiunto.

Altri Sport ora per ora
17:20
Pattinaggio, Isu Grand Prix: secondi Grassl e coppia Conti-Macii in Cina
17:13
Padel: Euro Cup, Italia ko in semifinale contro il Portogallo
16:34
Milano-Cortina, Roda: "Portabandiera? Goggia e Brignone se la meritano"
16:30
Sci alpino, presidente Roda "Momento non facile per nostre squadre, morale non è quello ideale"
16:25
Mondiali ginnastica: Macchini 6° alla sbarra