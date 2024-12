Sci alpino, Cdm: Tumler in testa dopo prima manche gigante di Beaver Creek

A sorpresa, lo svizzero Thomas Tumler in 1.16.24 e' al comando dopo la lunga e faticosa prima manche dello slalom gigante di Coppa del mondo di sci a Beaver Creek. Dietro di lui - ancora in una bella giornata di sole con neve perfetta sulla parte finale della pista ''Uccelli rapaci'' che ha però messo in difficoltà anche atleti di punta - lo sloveno Zan Kranjec in 1.16.80 ed il norvegese Atle Mcgrath in 1.17.25. Quarto posto per i colori del Brasile con l'ex norvegese Lucas Pinheiro Braathen in 1.17.31 con il pettorale 29. Solo settimo, in 1.17.50, il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, dominatore assoluto di questa disciplina nelle ultime tre stagioni. Manche non particolarmente buona per gli azzurri. Il migliore è stato il giovane bergamasco Filippo Della Vite 15/o in 1.18.25, Poi ci sono il trentino Luca De Aliprandini 19/o in 1.18.57, il gardenese Alex Vinatzer 23/o in 1.19.14 e ancora più' indietro Hannes Zingerle in 1.20.23.. Fuori invece Giovanni Borsotti. La seconda e decisiva manche è in programma con inizio alle 21 ora italiana.