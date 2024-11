Sci alpino, Cdm: gigante Killington, in testa Shiffrin con Brignone 7.a

La campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, che punta alla sua 100/esima vittoria in coppa del mondo, e' al comando in 55.78 dopo la prima manche del complicato slalom gigante di Killington. Dietro di lei in 56.10 la svedese Sara Hector ed in 56.39 la norvegese Thea Stjernsund. Miglior italiana - in una gara difficile, con forti raffiche di vento e pista dal fondo scivoloso e ghiacciato per l'arrivo del freddo ma con la presenza di qualche fastidioso sassolino - e' Federica Brignone 7/a in 57.04. Piu' indietro le altre azzurre dopo la prova delle prime quaranta atlete al via con la friulana Lara Della Mea al momento 20/a in 58.53. Poi ci sono Ilaria Ghisalberti 22/a in 58.97 e AsjaZenere 24/a 59.03 . Ancora piu' indietro la piemontese Marta Bassino in 59.98, la meranese Elisa Platino in 1.00.13 e la lombarda Roberta Melesi in 1.00.13 che rischiano di non qualificarsi per la seconda manche.