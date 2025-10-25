Logo SportMediaset

Sci alpino, Cdm: austriaca Scheib guida gigante a Soelden, indietro le azzurre

25 Ott 2025 - 11:16

L'austriaca Julia Scheib è nettamente in testa dopo la prima manche dello slalom gigante di coppa del mondo di Soelden, gara d'apertura della stagione 2025/26. Con 1.07.80, Scheib precede la statunitense Paula Moltzan (1.09.08) e la crata Zrinka Ljutic (1.09.12). Non ha finito la manche Sofia Goggia, che ha agganciato in rotazione una porta sul muro mentre stava segnando l'11/o tempo intermedio. La miglior azzurra, dopo la discesa delle prime trenta atlete al via, è al momento la veneta Asja Zenere, 19/a. Decisamente più indietro la valdostana Giorgia Collomb mentre è uscita sul muro anche Lara Della Mea. Da segnalare la buona prova della statunitense Mikaela Shiffrin - 30 anni e sciatore più vincente della storia con 101 successi in coppa - che con l'alto pettorale 20 ha chiuso sesta. Sui 3.000 metri del ghiacciato Rettebanch, con temperature nettamente sotto zero, il tempo ha retto nonostante le previsioni non ottimali. C'è' solo un forte vento nella zona di partenza e visibilità non perfetta per il cielo coperto. La pista, dal fondo ghiacciato, è caratterizzata da un lungo difficile muro e da una parte finale per velocisti.

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:36
DICH DE MAIO MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, l'entusiasmo di De Maio: "Il mondo della cultura celebrerà lo sport, i valori olimpici e paralimpici""

00:40
DICH VARNIER AD MILANO CORTINA 22/10 DICH

Milano-Cortina, Varnier: "I poster rappresentano bene l'Italia che vogliamo raccontare"

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

Cos'è il clostebol

Cos'è il clostebol

ULTIMO TENTATIVO MCH EUROLEGA MCH

Eurolega, Milano cade in casa contro il Monaco

12:02
Ciclismo, Uci: Viviani rieletto nella Commissione atleti
11:16
Sci alpino, Cdm: austriaca Scheib guida gigante a Soelden, indietro le azzurre
11:15
Auto: Hirsiger è campione del Ferrari Challenge trofeo Pirelli Eu
10:43
Sci alpino, Cdm: Goggia subito fuori nella 1.a manche del gigante a Soelden
10:00
Nba: super Doncic trascina i Lakers, Detroit passa a Houston