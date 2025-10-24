Logo SportMediaset

Sci alpino: Brignone "Sciatrice d'oro 2025"

24 Ott 2025 - 21:15

E' l'azzurra Federica Brignone lo ''Skieur d'or 2025''. Il prestigioso riconoscimento dell'associazione internazionale i giornalisti dello sci (AIJS), le e' stato consegnato come da tradizione in occasione dell'apertura della nuova stagione agonistica a Soelden dove Federica ha confermato a tutti che farà tutto quello che e' in suo potere per essere presente alle Olimpiadi dopo l'infortunio dei mesi scorsi. Nella passata stagione con 10 vittorie in Coppa del mondo, di cui due in discesa libera, la straordinaria medaglia d'oro ai Campionati del Mondo di Saalbach e la conquista della sua seconda coppa del mondo, Brignone ha ottenuto il riconoscimento dalla larga maggioranza dei Giornalisti dello Sci. L'azzurra era già stata nominata "Skieur d'Or AIJS" nel 2020, dopo aver conquistato il suo primo titolo assoluto importante grazie alle vittorie in cinque gare di Coppa del Mondo e agli undici podi in quattro diverse specialità. Con un totale di 37 vittorie nel circuito di coppa, inclusa la sua prima vittoria a Sölden nell'ottobre 2015, Brignone è anche la campionessa di maggior successo della nazionale femminile italiana. Ha inoltre vinto sette coppe di cristallo in discesa libera, slalom gigante, superG e combinata nelle ultime cinque stagioni, oltre a otto medaglie alle Olimpiadi e ai Mondiali FIS dal 2011, tra cui due ori in slalom gigante (2025) e combinata (2023).

