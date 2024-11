SCI ALPINO: 8/1 CDM SLALOM A MADONNA DI CAMPIGLIO, ANCHE HIRSCHER IN GARA

Cambia la data, non il tracciato né la location. La 71esima edizione della 3Tre, super classica di Coppa del mondo di slalom, non si disputerà più a ridosso del Natale ma l'8 gennaio 2025. Sempre a Madonna di Campiglio, in Trentino, e sempre lungo l'iconico Canale Miramonti. Prima manche alle 17.45, seconda manche come sempre in notturna alle 20.45. La conferma arriva da Lorenzo Conci, presidente del Comitato 3Tre, che proprio a Madonna di Campiglio ha ospitato il Club5, l'organismo che unisce i più importanti eventi di sci a livello mondiale. I biglietti sono già in vendita. Tra gli atleti in gara ci sarà il grande ritorno di Marcel Hirscher, otto volte vincitore della Coppa del mondo.