Sci alpinismo, presentata a Prowinter la SellaRonda Skimarathon. Il 14 marzo si parte da Selva di Val Gardena

A due mesi esatti dalla data di svolgimento dell’edizione numero 31 gli organizzatori della SellaRonda Skimarathon hanno presentato le novità presso la Fiera Prowinter di Bolzano, grazie alla disponibilità di Dynafit, il brand specializzato che da ben 15 anni si affianca all’evento di sci alpinismo, che ha come teatro le quattro valli ladine dolomitiche.

A raccontare la sfida in notturna del prossimo venerdì 14 marzo ci hanno pensato il direttore tecnico della SellaRonda Skimarathon Oswald Santin, il segretario generale della manifestazione Cristoforo Debertol, assieme ad Alessia Debertol di Val di Fassa Grandi Eventi, mentre il direttore marketing di Dynafit Alexander Nehls ha evidenziato il profondo valore che lega l'evento sportivo al brand specializzato nell'outdoor. Hanno invece raccontato la gara dal punto di vista agonistico l’atleta Alba De Silvestro, vincitrice di ben tre edizioni della SellaTonda Skimarathon e l’altro skialper Dynafit Andrea Prandi, che ha annunciato la propria partecipazione alla sfida, per la prima volta, con un compagno ancora da definire. In rappresentanza delle numerose realtà che supportano la SellaRonda Skimarathon sono intervenuti il responsabile media e pubbliche relazioni di Dolomiti Superski Diego Clara, che ha ricordato i valori del comprensorio sciistico più grande al mondo, un brand che quest’anno ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione, e Paolo Beltrami, responsabile sviluppo del Gruppo Itas zona Alto Adige, altro partner della Val di Fassa Grandi Eventi, la società che da pochi mesi è salita in cabina di regia. È toccato ad Oswald Santin, prima atleta, poi presidente del Comitato organizzatore per 15 anni ed ora nel ruolo di direttore tecnico, indicare cosa bolle in pentola per l'edizione 2025: «Per quanto mi riguarda era giunto il momento di operare un passaggio di consegne per una gara che ho profondamente nel cuore come la famiglia Perathoner. Fra le novità dell’edizione del 14 marzo è da evidenziare che per il principio di rotazione partenza e arrivo saranno a Selva di Val Gardena, in una location leggermente più a monte rispetto alle precedenti, ma logisticamente più completa e versatile. Il percorso sarà lo storico con 42 km di lunghezza e 2.700 metri di dislivello, affrontando i quattro passi Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella e attraversando le valli Badia, Fodom, Fassa e Gardena». Cristoforo Debertol invece si è soffermato su alcuni aspetti importanti, su tutti la data di apertura delle iscrizioni: «Essendo una competizione in notturna e complessa come lunghezza e dislivello, abbiamo fissato in 550 il numero di coppie massime ammesse, per gestire al meglio servizi e sicurezza. Iscrizioni che ogni anno si bruciano in poche ore. La data da segnare in rosso è dunque quella di martedì 28 gennaio 2025, quando si dovrà procedere accedendo al sito www.sellaronda.it». Significativo poi l’intervento del direttore marketing di Dynafit Alexander Nehls, che si è soffermato sull’aspetto strategico di questa partnership: «SellaRonda Skimarathon è una gara con una formula originale nel calendario delle competizioni di skialp, particolarmente suggestiva e coinvolgente. Piace molto anche ai nostri dipendenti, che partecipano sempre volentieri per sfidare se stessi e i record personali. Come Dynafit per il mondo skialp abbiamo creato una linea di prodotti tecnici denominati Dna altamente performanti, particolarmente indicati per una competizione come la SellaRonda Skimarathon». Nell’ultima edizione dello scorso marzo a vincere in campo femminile furono le azzurre Alba De Silvestro e Giulia Murada. Il valore del successo in questo evento lo ha evidenziato la forte atleta di Padola: «La SellaRonda ha un fascino indiscusso, poi mi esalto sempre a gareggiare in notturna. Non ha un percorso difficile, ma bisogna dosarsi per la lunghezza del tracciato, porre la massima attenzione gareggiando in notturna e poi spesso è freddo e c’è vento. È necessario partire piano e tenere sempre un po’ di energie da parte». Nel 2024 in campo maschile vinse invece il duo composto dall’altoatesino Alex Oberbacher e dal belga Maximilien Drion, alla prima affermazione, mentre i record da battere, realizzati nel 2019, anche in quel caso con partenza e arrivo a Selva Val Gardena in condizioni di innevamento ottimali, appartengono al team formato da Filippo Barazzuol e William Boffelli che stabilirono il tempo di 2h56’59”, quindi in campo femminile alla coppia formata dalla francese Laetitia Roux e dalla bellunese Martina Valmassoi con la prestazione di 3h32’37”.