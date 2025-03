Sci alpinismo: Coppa del Mondo junior, doppietta azzurra sprint U20 a Puy St. Vincent

Lorenzo Milesi ha vinto davanti a Luca Curioni la sprint under 20 che ha aperto la tappa finale della Coppa del Mondo Junior, nella francese Puy St. Vincent; secondo posto tra le under 18 quindi per Giorgia Pollini. Nel'atto decisivo della sfida under 20, Milesi ha avuto la meglio di Curioni, con il cinese Yuxin Bi in terza piazza seguito dallo svizzero Arno Mooser, dallo spagnolo Alvarez Del Val e dall'andorrano Palmitjavila Dourdet, con Oscar Tonietti e Umberto Ferrazza decimo e undicesimo a seguito dell'eliminazione in semifinale. Solo la cinese Ani Pumi ha saputo quindi fare meglio di Pollini nella sfida under 18 femminile: l'azzurra è seconda in finale davanti alla statunitense McCall Birkinshaw, con Teresa Schivalocchi ottava. Domani la tappa francese prosegue con le staffette miste.