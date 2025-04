Sci: Al via le iscrizioni per la nuova stagione del NHOA Ski Team

Il NHOA Ski Team annuncia l’apertura delle iscrizioni per la nuova stagione 2025-26 in tutti i club a livello italiano: Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il progetto, che unisce eccellenza sportiva, formazione educativa e inclusione, si rafforza ulteriormente per la nuova stagione grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo, che diventa main sponsor a livello nazionale.