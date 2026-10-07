Sci: accuse di frode, sospeso presidente Comitato Mondiali Crans-Montana

Il presidente del comitato organizzatore dei Campionati Mondiali di sci alpino di Crans-Montana, in programma a febbraio 2027, è stato sospeso mercoledì in attesa del processo per una vicenda di frode legata alla sua attività professionale. La Federazione svizzera di sci ha reso noto che Claude-Alain Schmidhalter è stato sospeso anche dalla carica di vicepresidente dell'organo direttivo, in vista dell'udienza fissata per il 27 ottobre. "Questa decisione fa seguito al rinvio a giudizio di Claude-Alain Schmidhalter da parte della Procura del Canton Vallese", ha dichiarato Swiss Ski in una nota, precisando che il procedimento penale è estraneo all'ambito sportivo e che all'interessato continua a essere riconosciuta la presunzione di innocenza. Secondo il quotidiano svizzero 'Blick', il dirigente sportivo avrebbe frodato un ex socio del loro studio di ingegneria per una somma di circa 300.000 franchi svizzeri (360.000 dollari). Schmidhalter è respinge tutte le accuse. Crans-Montana ospiterà i Mondiali di sci alpino dall'1 al 14 febbraio, a soli 13 mesi di distanza dal devastante incendio scoppiato in un locale della località sciistica, molto frequentato dai giovani, che causò 41 morti e 115 feriti.