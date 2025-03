Scherma paralimpica: Cdm, Betti argento e Massa bronzo nel fioretto a Pisa

Inizia con due medaglie il weekend degli atleti azzurri nella tappa di Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2025. Nel fioretto maschile l'Italia conquista l'argento con Matteo Betti nella categoria A e il bronzo con Michele Massa nella categoria B nella giornata inaugurale della decima edizione della kermesse internazionale di scherma in carrozzina all'ombra della Torre Pendente. Sulle pedane del PalaCus prima medaglia di giornata è arrivata dall'argento dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 Matteo Betti. L'azzurro ha iniziato la giornata con un netto 15-2 negli ottavi di finale contro il tedesco Cursiefen. Nei quarti ancora una vittoria per il senese che con il punteggio di 15-13 sul turco Akkaya. In semifinale la prova dell'atleta del Gruppo Paralimpico della Difesa è proseguita con la vittoria 15-11 sul polacco Nalewajek. In finale Matteo Betti ci ha provato fino all'ultimo a spuntarla ma è stato superato per 15-12 dall'ungherese Osvath chiudendo così in seconda posizione. Nella stessa prova si è fermato ad un passo dal podio Emanuele Lambertini, battuto nei quarti di finale dal polacco Nalewajek per 15-13, chiudendo poi al quinto posto. Così gli altri italiani in gara: 13° Matteo Galvagno e 26° Samuele Frascaroli. La seconda medaglia del giovedì pisano è arrivata dal fioretto maschile B con Michele Massa. L'atleta dell'Accademia della Scherma Fermo ha iniziato la sua giornata con il netto successo per 15-6 negli ottavi di finale contro l'atleta neutrale Ivaniev. Nei quarti ancora un'ampia vittoria per il marchigiano che ha superato 15-8 l'ungherese Dohm, assicurandosi il podio. Lo stop per Michele Massa, con la conquista della medaglia di bronzo, è arrivato in semifinale contro l'ucraino Datsko che ha avuto la meglio dell'azzurro per 15-5. Sempre tra i fiorettisti B, 9° posto per Leonardo Rigo, 10° Gianmarco Paolucci.