Scherma, Mazzone: "Ora rispettiamo gli impegni presi"

"Sono molto emozionato. Grazie all'assemblea che ha accordato la fiducia, grazie e un applauso ad Azzi per questo confronto. Proverò a mettere energia e passione al servizio della nostra federazione". Sono le prime parole di Luigi Mazzone, neo presidente eletto della federscherma italiana. "Ora inizia una nuova fase e dobbiamo rispettare gli impegni assunti e mettere tutti d'accordo perché c'è anche chi la pensa diversamente". A chi gli chiede cosa abbia fatto la differenza in campagna elettorale ha poi risposto: "La bontà del progetto e delle nostre linee. In campagna elettorale ci siamo interfacciati con tutti. Evidentemente c'era una breccia in cui entrare visto che il vecchio presidente era al primo mandato. É una vittoria di squadra".