Giulia Rizzi è regina di spada al Grand Prix di Bogotà. L'olimpionica friulana delle Fiamme Oro si è presa la scema in Colombia, battendo in finale la statunitense Hadley Husisian (15-11) e conquistando così il suo nono podio in carriera e la terza vittoria in coppa del mondo. Sesto posto per Alberta Santuccio e settimo per Sara Kowalczyk. Nona Rossella Fiamingo.