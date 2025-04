Scherma: Fie convoca prima volta un'arbitra italiana a Mondiali

"Sono la prima donna della storia della scherma italiana ad essere convocata dalla Fie ad un Campionato del Mondo Assoluto. Sarò a Tbilisi dal 20 al 30 luglio. Sono felicissima". Così l'arbitra di scherma di Livorno, Simona Pierucci, appena lo ha saputo, conferma la notizia della sua convocazione alla prossima edizione dei campionati del mondo assoluti di Tbilisi. Pierucci, 52 anni, attualmente impegnata ancora ai Campionati del Mondo Giovani e Cadetti "Wuxi 2025" in Cina (oggi ultimo giorno di gare) ha cominciato la sua carriera nella scherma da fiorettista nel prestigioso circolo Fides di Livorno, uno dei più antichi e medagliati del mondo, ma in seguito ad un infortunio al ginocchio aveva dovuto smettere l'attività agonistica. Da lì, la scelta di diventare arbitro, fino alla convocazione per la Georgia. Dopo tre mondiali giovanili under 20 (Verona 2018, Riad 2024 e Wuxi 2025) e un mondiale assoluto - ma convocata dalla federazione italiana come arbitro locale (Milano 2023), non, come ora, dalla Fue, la federazione mondiale - arriva dunque la convocazione storica che ne consacra la carriera.