Scherma: Europei cadetti, tre ori in tre gare a squadre per l'Italia

Tre gare, tre ori. È stato un martedì da ricordare per la scherma italiana ad Antalya. La terza giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 'Antalya 2025', che segnava l'inizio delle competizioni a squadre Under 17, ha regalato un super-tris di trionfi azzurrini. Sciabolatrici, fiorettiste e spadisti hanno fatto suonare per tre volte nello stesso pomeriggio l'Inno di Mameli. Francesca Lentini, Vittoria Mocci, Vittoria Fusetti e Anna Torre nella sciabola; Giorgia Ruta, Alessandra Tavola, Sofia Mancini e Maria Elisa Fattori nel fioretto; Nicolò Sonnessa, Francesco Delfino, Riccardo Magni e Davide Del Prete nella spada: i loro nomi restano incisi in un giorno tutto da ricordare per l'Italia della scherma a livello giovanile, guidata nella trasferta turca dal consigliere Paolo Menis quale Capo delegazione Under 17. Il day-3 degli azzurrini all'Europeo turco è iniziato con il trionfo della squadra italiana di sciabola femminile, confermatasi campione d'Europa Under 17 dodici mesi dopo la vittoria di Napoli 2024. Un successo griffato dall'oro individuale Francesca Lentini, da Vittoria Mocci, Vittoria Fusetti e Anna Torre che hanno offerto un'autentica prova di forza. Eppure l'inizio non era stato affatto semplice. Le sciabolatrici azzurrine, infatti, hanno esordito nei quarti di finale battendo per 45-37 la Grecia, dopo aver rimontato uno svantaggio inatteso, superando frazione dopo frazione quella sana tensione che le ha costrette a un avvio in salita. Con tutt'altro piglio l'Italia ha affrontato e governato la semifinale contro la Germania, sconfitta 45-32 nell'assalto che ha dato alle atlete condotte a fondo pedana dai maestri Fabio Di Lauro e Sorin Radoi il pass per la finale. Nell'ultimo atto, avversaria l'Ungheria, il quartetto italiano ha impostato un match a senso unico scrivendo un verdetto di 45-28 che è specchio fedele di un assalto comandato dall'alba al tramonto e che è valso il titolo continentale.