Scherma: da congresso mondiale sei riconoscimenti a Italia

Non solo l'assegnazione a Roma dei Campionati Mondiali Giovani e Cadetti 2028 nel congresso della federazione internazionale di scherma svolto ieri a Manama. Nella kermesse in Bahrein, infatti, il presidente federale Luigi Mazzone e il vicepresidente vicario Daniele Garozzo hanno ricevuto dalla FIE ben sei riconoscimenti vinti dall'Italia per la stagione di Coppa del Mondo 2024/2025. Tra gli assoluti, le squadre azzurre hanno primeggiato in tre specialità: hanno chiuso infatti in posizione numero 1 del ranking, vincendo le rispettive Coppe del Mondo, i team azzurri di fioretto maschile, fioretto femminile e spada femminile. La classifica a punti teneva conto delle tappe del circuito iridato, dei Campionati continentali e, ovviamente, del Mondiale di Tbilisi. Tris di Coppe del Mondo per l'Italia anche tra gli Under 20: anche qui doppio successo a squadre per il fioretto, sia maschile che femminile, e trionfo individuale per Matilde Molinari. La fiorettista delle Fiamme Gialle, che ha ritirato personalmente il premio a Manama, è stata la 19esima italiana a vincere la coppa del mondo Under 20 di fioretto femminile, entrando in un albo d'oro dai nomi eccellenti: su tutte Valentina Vezzali, trionfatrice per tre volte come Martina Favaretto (che eguagliò la pluri-olimpionica con un tris dal 2018 al 2020), Margherita Granbassi con due successi al pari di Alice Volpi e Camilla Mancini, e poi con una Coppa a testa Diana Bianchedi, Claudia Pigliapoco, Arianna Errigo ed Erica Cipressa. Fino alle ultime due vincitrici, Aurora Grandis e Vittoria Pinna, rispettivamente nel 2023 e nel 2024.