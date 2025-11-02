Scherma, Curatoli: "Mi manca solo una medaglia individuale ai Giochi"

"Nella sciabola non sono in tanti ad avere una bacheca come la mia - aggiunge -. La medaglia olimpica mi farebbe dire 'ho fatto il mio, posso smettere sereno'. Oggi invece mi manca qualcosa, l'aver fatto le Olimpiadi secondo le mie possibilità. So che posso valere una medaglia olimpica". A Los Angeles, però, mancano ancora tre anni, per questo nel frattempo si gode i successi iridati perché a distanza di 10 anni si conferma oro a squadre. E se Curatoli nel 2015 parla del "mondiale della spensieratezza", perché aveva 21 anni e si approcciava ai grandi con l'inconsapevolezza che solo i ragazzi hanno, nel 2025 a Tiblisi si presenta da veterano di una squadra giovanissima. "È stato un oro sudato e sacrificato - ci racconta -. Con i miei compagni ci abbiamo messo tanto a ritrovare quella forma che non avevamo dal 2021. Con Berrè e Montano che hanno smesso io mi sono ritrovato a essere il più grande ed esperto. Se posso prendermi qualche merito è stato quello di fargli capire che anche quando eravamo in difficoltà non dovevamo mai mollare. Davo sempre tutto, in ogni circostanza, perché si cresce anche nei match di spareggio dove uno tira sconsolato perché sa che la medaglia non arriverà". È arrivata, eccome, in Georgia e adesso l'8 e 9 dicembre si presenterà in Coppa del Mondo da capitano della squadra campione mondiale. "Un onore, ma non c'è tempo per guardarsi indietro". Vero, nonostante la stagione appena chiusa sia stata "quasi perfetta". Oltre all'oro di squadra è arrivato anche il bronzo individuale e la posizione numero 4 nel ranking. "Ma con un podio europeo e un paio in più in coppa del mondo sarebbe stata perfetta", ci tiene a precisare chi nel mirino ha già Los Angeles. Luca è anche conscio di cosa gli sia mancato a Tokyo e Parigi per arrivare alla tanto sognata medaglia individuale. "In Giappone penso di aver pagato il rinvio di un anno e l'aver sofferto il palcoscenico - l'analisi dello sciabolatore azzurro -. Mentre a Parigi ho dovuto affrontare Samele e queste gare interne sono sempre imprevedibili".