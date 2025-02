Scherma, Club Scherma Jesi: "Riconoscenti a Stefano Cerioni"

Il Club Scherma Jesi esprime "profonda gratitudine a Stefano Cerioni, per il prezioso contributo come ct della nazionale di Fioretto. "Il suo impegno, la sua competenza e la sua leadership - osserva - hanno ispirato non solo gli schermidori, ma l'intera comunità sportiva". Cerioni, fu allievo di Ezio Triccoli, fondatore della sala d'armi di Jesi in cui sono cresciute campionesse del calibro di Giovanna Trillini, Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca. Ieri la Federscherma aveva annunciato la sostituzione di Cerioni con Simone Vanni, come nuovo responsabile tecnico della nazionale italiana di fioretto. "Siamo profondamente riconoscenti a Stefano Cerioni per il lavoro svolto alla guida della Nazionale di fioretto, con risultati straordinari che hanno riportato l'Italia ai vertici della scherma mondiale. - dichiara il presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella, a nome di tutto il direttivo - Il suo contributo tecnico e umano ha lasciato un segno indelebile, come dimostrano i successi ottenuti negli ultimi anni, fino ai recenti ori conquistati in Coppa del Mondo a Torino. Siamo certi che continuerà a distinguersi per il suo talento e la sua professionalità". "Allo stesso tempo diamo il benvenuto al neo-ct Simone Vanni, certi che il suo impegno e la sua visione - conclude il Club Scherma Jesi - porteranno a nuovi e importanti traguardi, continuando a crescere e competere ai massimi livelli. Guardiamo al futuro con entusiasmo e determinazione, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi".