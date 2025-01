Manuela Spica, originaria di Sulmona (L'Aquila), ha vinto nelle gare individuali di sciabola del Circuito Europeo Under 23 Fencing for Everyone. Sul podio più alto di Udine è salita la giovane abruzzese delle Fiamme Gialle, vincendo contro Carlotta Fusetti nella finale conclusa con il punteggio di 15-14. Terza Michela Landi, superata in semifinale 15-9 da Spica e da Gaia Karola Carafa, battuta 15-10 da Fusetti.